Il centrocampista della Real Sociedad, Mikel Merino, ha parlato così dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter in Champions League

Al termine di Inter Real Sociedad, il centrocampista dei baschi, Mikel Merino, ha analizzato così il pareggio ed il passaggio del turno da primi del girone. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di EITB.

LE PAROLE – «Sono molto felice e al tempo stesso stanco perché veniamo da due partite molto intense; ma l’adrenalina, la motivazione e la gioia superano tutto. Come festeggeremo? Nello spogliatoio, insieme. Sappiamo che stiamo facendo cose importanti, da tempo stiamo vivendo una dinamica molto buona. Tutti dovrebbero darci merito di quello che stiamo facendo. Dobbiamo approfittare di questa situazione per essere felici e festeggiare con i tifosi e con la famiglia perché il calcio spesso non regala questi momenti così velocemente, è un attimo che poi ti ritrovi a fondo. Quindi dobbiamo approfittare del fatto di essere sulla cresta dell’onda. Non dobbiamo pensare di essere i migliori, siamo sempre quelli che in Copa del Rey con l’Andratx hanno sofferto fino all’ultimo. Puntiamo molto in alto, sempre coi piedi per terra. Però speriamo di andare lontano».

L’articolo Merino dopo Inter Real Sociedad: «Dovrebbero darci merito di ciò che stiamo facendo» proviene da Inter News 24.

