Il fantasista belga dopo l’amara sconfitta contro il Barcellona, costata l’eliminazione dall’Europa League.

Il Napoli esce con le ossa rotte dal confronto con il Barcellona. Gli uomini di Xavi, all’alba di un nuovo ciclo, hanno dimostrato la loro superiorità tecnica. “Non è sempre questione di carattere, a volte sono i tanti cambi, gli infortuni, più cose”. Così Dries Mertens ‘giustifica’ il 4-2 incassato contro il Barcellona tra le mura amiche del Maradona.

Un ko che però non deve far “abbassare la testa” al gruppo, come spiega l’attaccante belga a Sky a fine gara. “Io so quanto è forte questo gruppo e quello che può dare. Oggi è una giornata dura e dobbiamo dormire bene perché domenica hai una chance che non puoi sbagliare” ha detto.

