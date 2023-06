Messi, la rivelazione choc del New York Times sull’accordo tra l’attaccante argentino e l’ente del turismo saudita

Il New York Times afferma di essere entrato in possesso del contratto che lega Lionel Messi con l’ente del turismo saudita. Si parla di fino a 22 milioni di euro di guadagno per l’argentino per ogni post pubblicato, ma non solo.

Nell’accordo anche l’impegno da parte dell’ex PSG di non sollevare alcuna critica nei confronti di Riyadh per i diritti umani.

