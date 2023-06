Messi lascia il Psg: comunicato UFFICIALE del club sull’argentino, che dopo due stagioni dice addio ai francesi

Lionel Messi lascia il Psg. Questo il comunicato ufficiale dei francesi: «Dopo due stagioni nella capitale francese, l’avventura di Leo Messi con il Paris Saint-Germain si concluderà al termine della stagione 2022-23. Il club vorrebbe rivolgere i suoi più calorosi ringraziamenti al sette volte vincitore del Pallone d’Oro, che ha anche sollevato un Trophée des Champions e due titoli di Ligue 1 con Les Rouge et Bleu. Il Paris Saint-Germain è orgoglioso di aver avuto tra le sue fila il più grande calciatore di tutti i tempi e, con una certa emozione, augura a Leo molti altri successi per il resto della sua carriera».

Le parole di Messi: «Vorrei ringraziare il club, la città di Parigi e la sua gente per questi due anni. Vi auguro tutto il meglio per il futuro».

Le parole di Al-Khelaifi: «Vorrei ringraziare Leo Messi per le sue due stagioni a Parigi. Vedere un sette volte vincitore del Pallone d’Oro nel Rouge & Bleu e al Parc des Princes, vincere due titoli consecutivi di Ligue 1 e ispirare i nostri giocatori più giovani è stato un piacere. Il suo contributo al Paris Saint-Germain e alla Ligue 1 non può essere sottovalutato e auguriamo a Leo e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro».

The post Messi lascia il Psg: comunicato UFFICIALE del club sull’argentino appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG