Messi o Mbappé? Difficile a dire chi è o sarà il migliore, l’unica certezza è rappresentata dal fatto che chi vincerà è destinato a restare nella storia.

Da una parte l’argentino additato da tempo come ‘poco decisivo’ per la sua Nazionale. I paragoni con Maradona di certo non l’hanno lasciato senza pressioni, ma sono stati anche alquanto impietosi. Impossibile paragonarli per epoca, per stile e per calcio. Messi è Messi e Maradona era Maradona. Stasera dopo la finale contro la Francia, l’ex Barcellona potrebbe anche eguagliare il ‘Pibe’ vincendo il suo primo Mondiale e diventando di fatto il giocatore più vincente della storia del calcio, avendo in bacheca tutti i trofei a cui ha partecipato.

Dall’altra parte Mbappé destinato a dominare la scena Mondiale per tanti, anzi tantissimi anni. Abbiamo da sempre cercato un erede di Ronaldo e Messi in questa epoca ed eccolo qua. Lui un Mondiale l’ha già vinto e conquistando il secondo a soli 23 anni andrebbe sulla scia di uno dei più grandi della storia, Pelè.

Entrambi a quota 5 gol a questo Mondiale e con un guizzo decisivo potrebbero portare a casa anche il trofeo del capocannoniere. Comunque andrà a finire in Qatar si farà la storia, ma sarà per la fine di un’era o per celebrare l’inizio di quella nuova

