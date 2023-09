Lionel Messi, attaccante dell’Inter Miami e dell’Argentina, ha parlato a OlgaenVivo del prossimo Mondiale con l’albiceleste

PAROLE – «Prossimo Mondiale? Voglio arrivare alla prossima Coppa America in buone condizioni. Dopo vedrò a seconda di come sto. Non ci penso ancora. Gli anni sono passati e dobbiamo vedere come mi sento. Lo vedrò giorno per giorno».

