Messi-PSG, dalla Francia nuove clamorose novità dopo che l’argentino ha saltato gli allenamenti di ieri: Al-Khelaifi lo sospende!

Secondo quanto riferisce RMC Sport, Al-Khelaifi ha sospeso per due settimane Lionel Messi, che ieri ha saltato gli allenamenti per alcuni impegni con gli sponso in Arabia Saudita.

Un comportamento considerato inaccettabile dal numero uno del PSG, che ha deciso di usare il pugno duro nonostante il momento complicato della squadra.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG