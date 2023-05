Raffaele Palladino, tecnico del Monza, sarà premiato come allenatore del mese dello scorso aprile: periodo d’oro per lui

Come riferito dalla Lega Serie A, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, è stato votato come allenatore del mese di aprile e sarà premiato domani prima del match con la Roma.

IL COMUNICATO – Alla prima stagione da allenatore in Serie A TIM Raffaele Palladino si è subito imposto come uno dei tecnici più talentuosi del campionato – ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Da quando il coach campano si è seduto sulla panchina del Monza, infatti, i brianzoli hanno conquistato 43 punti in 26 partite, una media da club con ambizioni europee, grazie ad un gioco veloce e pragmatico e all’utilizzo ottimale di tutta la rosa a disposizione. Con i tre successi consecutivi ad Aprile contro Inter, Fiorentina e Spezia, Palladino ha portato i suoi alla salvezza con largo anticipo, meritandosi per la prima volta nella storia del Club il premio di miglior allenatore del mese.

