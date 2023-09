L’attaccante del Genoa, Junior Messias, in gol oggi all’esordio contro la Roma, ha parlato così nel postpartita: le parole dell’ex Milan

Al termine di Genoa-Roma, Junior Messias ha parlato così ai microfoni di Dazn. L’attaccante ex Milan esprime tutta la propria gioia per il primo gol all’esordio con la maglia dei rossoblù.

LE PAROLE – «Bello, vittoria importante. Avevamo bisogno di punti, i ragazzi sono stati bravi, abbiamo fatto una grande partita. È importante la vittoria, adesso dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere la salvezza il prima possibile. I ragazzi qui sono tutti bravi, c’è un grande gruppo e possiamo fare grandi cose. Il mister è una brava persona ed è bravo. Dobbiamo continuare sempre con umiltà, oggi abbiamo battuto una squadra forte, dobbiamo esserne fieri ma metterci in testa che non sarà facile da qua alla fine».

