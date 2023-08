Messias Genoa, c’è l’accordo per il trasferimento alla corte rossoblù: fissate le visite mediche del brasiliano

Sta per concretizzarsi il trasferimento di Junior Messias al Genoa. L’esterno offensivo del Milan è ormai ad un passo dal Grifone, con cui i rossoneri stanno limando gli ultimi dettagli dell’accordo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore rinnoverà il proprio contratto con i rossoneri per poi trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto alla corte di Gilardino. Fissate già per la giornata di domani le visite mediche.

