Hirving Lozano, attaccante della Nazionale messicana e del Napoli, ha parlato dopo il pareggio contro la Polonia

Hirving Lozano ha parlato a TUDN dopo lo 0-0 a Qatar 2022 del Messico all’esordio.

LE PAROLE – «Il rigore dato alla Polonia è generoso, per me non lo era. L’attesa del VAR? Frustrante e se avessimo perso per quello sarebbe stato ingiusto. Mi congratulo con i miei compagni perché hanno dato tutto in campo. Dobbiamo giocare così, con e senza palla in entrambe le fasi abbiamo fatto bene. Abbiamo conquistato un punto che è importantissimo in questa fase e continueremo a pensare alla prossima partita. Ochoa è un grande portiere, lo dimostra sempre ai Mondiali».

L’articolo Messico, Lozano: «Rigore per la Polonia generoso. E Ochoa…» proviene da Calcio News 24.

