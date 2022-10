L’ex difensore della Roma ha parlato del passato in giallorosso con Spalletti e delle sue qualità da allenatore

Philippe Mexes, ex difensore della Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Luciano Spalletti in vista della prossima sfida di campionato contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

QUALITA’ SPALLETTI – «È bravo tatticamente e questo penso si veda abbastanza. Ma non è solo questo. Luciano riesce anche a infonderti grinta, ti tira fuori la personalità, è uno che ha carattere. E ai giocatori riesce a far dare sempre il meglio di se stessi».

ROMA – «Con una squadra piccola, per così dire, Spalletti è riuscito a mettere paura alle grandi d’Europa. In quella squadra di campioni veri c’erano solo Totti e De Rossi, poi tanti giocatori buoni o medi come me ad esempio, ma nessun’altra stella di livello. Loro erano i nostri fuoriclasse e intorno Luciano ci costruì il gruppo. Perrotta correva ovunque, gli altri sono migliorati e hanno reso tanto. Mi viene in mente Pizarro, altro buonissimo calciatore. Ma in campo ci sapevamo stare, giocavamo bene. E in questo modo siamo riusciti a sopperire alle differenze di qualità con le altre squadre: l’Inter – ad esempio – rispetto a noi aveva due squadre. E le altre big europee anche, basta andare a vedere le rose di quegli anni».

ROMA-NAPOLI – «Vedo che la squadra sta andando bene, è in vetta alla classifica e questo vuol dire qualcosa. Ma sono sincero, quest’anno ancora non l’ho visto giocare il Napoli, ma con Luciano ci si diverte. E arrivano i risultati».

