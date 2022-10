Stendardo: «Tare non avrebbe potuto criticare il Milan campione d’Italia…». Le parole del docente alla Luis

Guglielmo Stendardo ha difeso ai microfoni del Il Corriere dello Sport l’intervento di Tare che ha alzato un polverone mediatico. Ecco le parole del docente alla Luiss:

«Tare non si esprimeva dal punto di vista tecnico, non avrebbe potuto criticare il Milan campione d’Italia o la Roma che ha vinto la Conference. Si parlava di economia, anche di plusvalenze e di ammortamenti. Includeva la Lazio, non solo le società di cui si è parlato. Lotito, rilevando il club biancoceleste, ha ripianato una situazione pesantissima. Altre società, come Fiorentina e Napoli, sono passate dal fallimento. Oggi diversi club hanno bisogno costante di essere ricapitalizzati attraverso l’intervento dei soci. Senza risanamento da parte degli azionisti rischierebbero il fallimento. E’ stata estrapolata e distorta una frase che ha fatto rumores».

