Il Milan, di rientro da >Madrid, deve subito catapultarsi alla sfida di campionato di sabato a Cagliari all’Unipol Domus. Non c’è tempo per ripensare alla notte del Bernabeu, è tempo di una nuova notte di festa ma questa volta in Serie dove una vittoria è importantissima per il prosieguo del campionato.

Intanto, parallelamente al campo, si rincorrono voci mercato davvero molto rilevanti, come ad esempio l’attestazione di stima verso il Milan del talento che sta incantando l’Europa. Quel suo “mi piace tanto il Milan” apre scenari davvero clamorosi.

Dopo Madrid, il test Cagliari

Il Milan è chiamato ora a dare seguito al quanto di bello visto a Madrid, esattamente come ci si aspettava potesse fare dopo il trionfo nel derby contro l’Inter. L’elemento che ha maggiormente caratterizzato la stagione degli uomini di Fonseca è stato infatti l’incapacità di avere continuità, alternando ottime prestazioni ad altre molto meno incisive. Dopo Madrid si prospetta per il Milan una nuova occasione per ripartire, con maggiore forza, alla conquista di quelle posizioni che meritano i rossoneri in campionato. Sulla sfida di sabato in terra sarda aleggia però un forte punto interrogativo, l’infortunio di Morata potrebbe rendere più difficili i piani rossoneri.

Il talento strizza l’occhio al Milan

La notizia è stata battuta da pochissimo ma sta già facendo il giro del del web. Le parole del talento del Lille rilasciate ad Alessandro Schiavone, giornalista del The Sun e di gianlucadimarzio.com, accendono le fantasie dei tifosi del Milan. Stiamo parlando di Edon Zhegrova, ala destra del Lille che sta letteralmente incantando l’Europa. In particolare il giocatore classe 1999, il cui contratto scadrà nel 2026, ha affermato che “Mi piace il calcio italiano, seguo sempre le vostre big come il Milan e guardo anche le partite della Juve. Poi in Kosovo ci sono tanti tifosi di Milan, Inter e Juve. Io in Serie A un giorno? Perché no? Mi piace tanto il Milan, I like Milan”. Furani avvisato quindi, la disponibilità del giocatore c’è, occorre ora capire che valutazioni ci saranno in casa Milan dato che nel ruolo i rossoneri sarebbero già coperti dalla presenza di Chukwueze.

L’opportunità di mercato

Nel corso dell’attuale stagione, Zhegrova ha già lasciato un segno indelebile, raggiungendo la quota di sette reti in appena quindici apparizioni con la maglia del Lille. Numeri che lo eleggono come candidato ideale per sbarcare in Serie A da protagonista. La sua valutazione è già molto importante, siamo sui 25 milioni ma la sensazione è che, di partita in partita, possa salire sempre più. A rendere il tutto ancora più complicato si somma poi la concorrenza della Juventus.

