Assenza pesante per il Milan a Cagliari che dovrà a fare a meno di Morata. Fonseca potrebbe preparare una sorpresa.

In una serata storica al Bernabeu, il Milan segna un traguardo memorabile conquistando una vittoria per 3-1 contro il Real Madrid. Questo successo, che rappresenta solo la seconda vittoria dei rossoneri sul suolo madrileno nella loro storia in Champions League, rafforza la posizione nel gruppo con 6 punti cruciali per il prosieguo della competizione.

Ora è tempo di rituffarsi però nel campionato, dove il Milan sarà ospite del Cagliari sabato alle 18:00. Milan senza Morata per infortunio, ma chi giocherà al suo posto? Fonseca potrebbe valutare qualcosa di clamoroso, ecco le ultime.

Da Madrid a Cagliari

La squadra di Paulo Fonseca ha dimostrato carattere e qualità, superando i padroni di casa con una prestazione convincente che resterà negli annali del club. Con questa vittoria, il Milan non solo si posiziona in una situazione favorevole nella fase a gironi della Champions League, ma carica anche il morale della squadra in vista delle sfide future, sia a livello europeo che nel campionato domestico. Non c’è tempo per riposare sugli allori della vittoria, con il Milan che è già tornato al lavoro a Milanello. La squadra ha ripreso gli allenamenti, focalizzandosi sulla prossima sfida di campionato contro il Cagliari, che rappresenta l’ultima partita prima della pausa per le Nazionali. Gli esercizi hanno incluso una serie di attività volte a migliorare l’attivazione muscolare, il possesso palla e la fase offensiva-difensiva. Un elemento chiave di questa preparazione è l’assenza di Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo, che a seguito di uno scontro in allenamento non prenderà parte al prossimo incontro.

Chi prenderà il posto di Morata

La domanda che si pone ora è chi occuperà la posizione lasciata vacante da Morata. Tutto indica che Paulo Fonseca si affiderà a Tammy Abraham, che dopo un infortunio è rientrato in campo negli ultimi minuti della sfida contro il Real Madrid. Abraham sarà supportato da un attacco composto da Rafael Leao, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, un trio che promette di creare scompiglio tra le file avversarie. Oltre a Tammy Abraham, potrebbe esserci spazio per il ritorno di Luka Jovic, qualora la sua condizione fisica lo permetta. Nel frattempo, il giovane talento Francesco Camarda potrebbe avere l’opportunità di fare la differenza. A soli 16 anni, Camarda potrebbe diventare il più giovane marcatore nella storia del Milan, un titolo attualmente detenuto da Gianni Rivera.

Francesco Camarda

La sfida di Cagliari

In vista della prossima partita, il Milan affina la strategia e i giocatori si preparano a dare il massimo. La vittoria contro il Real Madrid non è solo un risultato positivo in sé, ma rappresenta anche un’importante iniezione di fiducia per la squadra, che ora guarda con rinnovato ottimismo alle sfide che la attendono nel futuro immediato.

