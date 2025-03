Michel Platini assolto: ora la presidenza della Juventus?

Dopo l’assoluzione nel caso “Fifa-gate”, Michel Platini potrebbe essere il candidato ideale per la presidenza della Juventus.

Dopo dieci anni di battaglie legali, Sepp Blatter e Michel Platini sono stati definitivamente assolti dalle accuse di corruzione. La vicenda ha segnato profondamente il calcio internazionale, ma ora, con il suo onore riabilitato, Platini potrebbe avere ancora un ruolo nel mondo del pallone. La Juventus, società in fase di transizione, potrebbe trovare in lui la figura ideale per ricoprire il ruolo di presidente e guidare il club verso una nuova era di successi.

L’assoluzione di Platini

Nel 2015, Michel Platini e Sepp Blatter furono coinvolti in un’indagine per un pagamento sospetto di 2 milioni di franchi svizzeri. Questo scandalo portò all’esclusione di entrambi dai vertici della FIFA e dell’UEFA, danneggiando la loro reputazione e influenzando il panorama calcistico mondiale. Dopo anni di battaglie legali, la Corte d’Appello di Muttenz, in Svizzera, ha assolto entrambi, restituendo loro l’onore, anche se troppo tardi per riprendere le loro precedenti cariche.

Michel Platini e il legame storico con la Juventus

Michel Platini ha un legame profondo con la Juventus, avendo scritto pagine memorabili della sua carriera da calciatore con la maglia bianconera. La sua conoscenza del club e del calcio internazionale potrebbe renderlo una risorsa preziosa in un momento di transizione per la società torinese, che cerca di riaffermarsi nel calcio europeo dopo anni difficili.

Negli ultimi anni, la Juventus ha mantenuto una posizione di vertice in Italia, ma ha perso competitività a livello internazionale. Le sfide economiche e gestionali richiedono una figura con esperienza e visione strategica. Un profilo come quello di Platini potrebbe rappresentare una soluzione ideale per guidare il club in questa fase di rinnovamento, assumendo un ruolo chiave nella dirigenza bianconera.

Platini alla presidenza della Juventus: una possibilità concreta?

Oltre al passato da giocatore, Platini ha maturato una lunga esperienza nella gestione del calcio internazionale. La sua conoscenza delle dinamiche politiche e finanziarie del settore potrebbe aiutare la Juventus a navigare con maggiore sicurezza nel contesto delle competizioni europee e nelle sfide del fair play finanziario. In qualità di presidente, potrebbe fornire alla società una guida esperta e autorevole.

Nonostante Platini abbia dichiarato di non avere ambizioni di tornare in ruoli di vertice, la Juventus potrebbe offrirgli un incarico strategico, come quello di presidente. La sua presenza potrebbe essere determinante per attrarre investitori, costruire un progetto sportivo solido e rafforzare il brand a livello internazionale. Il club potrebbe vedere in lui la figura giusta per riportare stabilità e ambizione alla società.