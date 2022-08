Mihajlovic: «Contro squadre così si paga tutto caro». Le parole dell’allenatore del Bologna

Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky dopo Milan-Bologna.

PARTITA – «In sostanza posso dire che abbiamo fatto una buona gara. Abbiamo preso due gol su due nostri errori che non avremmo dovuto commettere: abbiamo sofferto in alcune ripartenze, ma si sa che quando si sbaglia con squadre così poi si finisce per essere puniti. Abbiamo attaccato poco la profondità, purtroppo non siamo riusciti a renderci pericolosi. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato in settimana, gli errori ci stanno ma contro squadre così si paga tutto a caro prezzo».

GOL SUBITI – «Tutte e due le situazioni mi hanno alterato. Secondo me Leao voleva tirare sul palo lontano, poi ha colpito male il pallone e l’ha messa sul primo: sono sicuro di quello che sto dicendo. Quando si perde facilmente la palla, il Milan ha un altro motore: sul secondo gol ha sbagliato Cambiaso, ma i due attaccanti rossoneri sono stati bravi perché hanno realizzato un gol tutt’altro che scontato».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic è il mio fratello minore, Zenga quello più grande. Ci vogliamo molto bene anche se ad inizio carriera abbiamo avuto qualche scontro perché siamo due teste calde: abbiamo imparato a conoscerci e siamo diventati molto amici. L’ho chiamato per farlo venire al Bologna: lui ha detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa, gli ho detto di venire qui ma poi giustamente ha scelto il Milan».

