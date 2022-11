Milan, 8 buonissimi motivi per andare agli ottavi di Champions. I rossoneri si giocano la qualificazione con Salisburgo

Su La Gazzetta dello Sport 8 motivi per cui il Milan dovrebbe andare agli ottavi di Champions.

GIGANTE MILAN DA SVEGLIARE COME CHIEDE CARDINALE – Il risultato sportivo è necessario per dare impulso al circolo virtuoso di attività e business che ruotano intorno: i risultati alimentano il progetto, il progetto può alimentare la composizione di una rosa sempre più forte. IncassiAumentare gli incassi del club, esplorando nuovi territori e nuove collaborazioni commerciali. Perché il Milan rinforzi la sua riconoscibilità globale, è determinante tornare tra le prime sedici d’Europa.

SUBITO ALTRI 20 MILIONI PER LEAO – 40milioni dalla partecipazione ai gironi. Il passaggio alla fase eliminatoria ne garantisce altri 20 a cui sommare la quota del market pool e l’incasso al botteghino. Denaro che permetterà al club di migliorare ulteriormente il bilancio e ai dirigenti dell’area tecnica di muoversi con un po’ più di elasticità sul mercato. Il tesoro può diventare utile anche a sciogliere il nodo Leao.

ALLA CONQUISTA DELL’EUROPA – Il Milan deve salire un nuovo gradino. In Italia ha riconquistato la cima un passo alla volta. Ora deve ripetersi in Europa. Pioli ha la possibilità di accompagnare la squadra tra le migliori sedici della Champions.

DERBY ANCHE IN EUROPA – Due punti di distacco nella classifica di Serie A: in Italia, per adesso, è davanti Pioli, ma in Champions sorride Inzaghi, agli ottavi con un turno di anticipo. È sempre derby, ed è sempre una appassionante storia di sorpassi e controsorpassi: in attesa della prossima puntata (la Supercoppa del 18 gennaio a Riad), tocca alMilan stasera rispondere e raggiungere l’Inter tra le migliori.

SLANCIO PER LA RINCORSA AL NAPOLI – Oggi che il Napoli prova a scappare, però, andare avanti in Champions può funzionare da motore per accelerare in campionato e rimontare: un Milan agli ottavi ritroverebbe slancio per la rincorsa a Kvaratskhelia &Co.

IBRA PER GLI OTTAVI – Se tutto filerà liscio, Ibrahimovic potrà entrare finalmente in scena. L’andata degli ottavi è in programma a febbraio, momento della stagione in cui Ibra dovrebbe tornare a giocare dopo essersi unito al gruppo a gennaio.

I BABY DA FAR CRESCERE – Le grandi partite formano grandi campioni. In A Kalulu, Tomori, Theo, Tonali e Leao sono arrivati al comando. In Champions devono continuare a misurarsi con i più forti, trarne stimoli e insegnamenti.

PORTABANDIERE DELLE COPPE – La storia racconta anche di un club che ha fatto da portabandiera per l’Italia: 30 partecipazioni, 11 finali giocate e 7 vittorie, nessuno come loro.

