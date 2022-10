L’esperienza del francese potrebbe diventare molto breve, Adli non gioca e non è nelle rotazioni di Stefano Pioli al Milan.

Questa sera contro il Verona, potrebbe giocare appena la quarta partita in campionato Adli con il Milan. Non per guai fisici, o disciplinari, semplicemente per Stefano Pioli il ragazzo non è ancora all’altezza di poter giocare con i rossoneri. L’esclusione dalla lista Champions League non ha di certo aiutato l’inserimento del ragazzo sia per quanto riguarda la continuità che moralmente di certo. Non è l’unico escluso dalle rotazioni ci sono anche Vranckx e Thiaw che di certo non possono dire di godere di maggiori titolarità. Anche per Dest è un impiego a singhiozzo visto che è stato perfino preferito Kalulu terzino destro.

La sensazione è che con questo andazzo molti giocatori finiranno subito in lista di vendita, tra cui proprio il trequartista Adli, sicuramente Thiaw e un occhio di riguardo verso Dest, l’americano non sta convincendo a pieno. Diverso il discorso per Vranckx, che sembra godere di maggiore fiducia ma a cui servirà comunque tempo.

