Sono giá cinque le sconfitte stagionali rossonere accompagnate da numeri difensivi da squadra non certo di prima fascia. Come intervenire e su chi andare giá a Gennaio?

L’attuale situazione del Milan in questa stagione ormai avviata trasuda tensione e aspettative non ancora soddisfatte, delineando un inizio che definire problematico sarebbe un eufemismo.

Questo pezzo mira a esplorare la situazione attuale della squadra, mettendo in luce i punti critici che necessitano di attenzione immediata e le possibili soluzioni che si prospettano all’orizzonte, con uno sguardo particolare al calciomercato di gennaio.

Una prestazione sotto le aspettative

Il Milan si trova di fronte a sfide significative in questa stagione, con risultati che finora hanno lasciato a desiderare. La squadra ha subìto quasi un terzo delle sconfitte in tutte le gare disputate finora, accumulando 5 disfatte su 12 incontri tra la Serie A e la Champions League. Questo record negativo è ulteriormente aggravato da un numero allarmante di gol subiti, ben 16, che evidenzia problemi di solidità difensiva e di coesione di squadra. In questo contesto, l’obiettivo di raggiungere almeno il quarto posto nel campionato nazionale appare sempre più arduo.

Rivoluzione annunciata a gennaio

La finestra di trasferimento di gennaio si profila come un momento cruciale per il Milan, con la squadra indubbiamente pronta a fare movimenti significativi. Uno dei punti focali sarà sicuramente il ruolo di terzino sinistro, dove si avverte la necessità di trovare un sostituto affidabile per Theo Hernández con Terracciano che non convince. Allo stesso modo, il centrocampo pare richiedere un ulteriore rinforzo fisico e qualitativo che possa innalzare il livello del gioco al fianco di Youssouf Fofana. Infine, il reparto offensivo potrebbe vedere delle revisioni, dipendentemente dalle possibili partenze di elementi come Samuel Chukwueze e Luka Jović.

Luka Jovic

La difesa al centro della scena

La situazione difensiva del Milan è probabilmente quella che più grida vendetta. Con 16 gol subiti, il segnale d’allarme è ormai riconoscibile, e la ricerca di una nuova linfa difensiva diventa imperativa. Nomi come Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović non sembrano convincere pienamente lo staff tecnico, potrebbero lasciare spazio a nuovi arrivi. Uno dei nomi sul taccuino rossonero è quello di Radu Drăgușin, giovane difensore rumeno le cui prestazioni al Tottenham non hanno ancora brillato per continuità. Un trasferimento a Milano potrebbe quindi rappresentare per lui un’opportunità di rilancio, eventualmente attraverso un prestito con diritto di riscatto.

