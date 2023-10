Milan a riposo dopo le fatiche di Napoli: quando riprenderanno gli allenamenti in vista della sfida all’Udinese

Sabato sera il Milan ospiterà l’Udinese nella sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Un match da non fallire per non perdere il contatto con la vetta.

Stefano Pioli intanto ha concesso due giorni liberi ai suoi giocatori dopo il pareggio contro il Napoli. La ripresa degli allenamenti avverrà mercoledì mattina con una seduta a Milanello.

The post Milan a riposo dopo le fatiche di Napoli: quando riprenderanno gli allenamenti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG