Il Milan ieri sera non ha convinto quasi nessuno, in particolare due rossoneri più di altro sono finiti sul banco degli imputati. La formazione di Fonseca, ieri sera di scena in casa del Bayer Leverkusen, non è riuscita ad imporsi su quella di Xabi Alonso, che ha gestito il pallino della partita fino al momento del gol di Boniface. Nello specifico il Milan ha tirato in porta 17 volte, un numero esorbitante se si pensa che però neanche uno di questi ha regalato il pareggio. Come nella passata stagione, il Milan crea tanto ma concretizza poco (ricordate Dortmund-Milan) e su questo aspetto bisognerà lavorare di più. La Champions è la coppa dei dettagli, e se non sfrutti le occasioni che l’avversario ti concede, il rischio di masticare amaro a fine partita è sempre più alto. Il Milan stenta ancora in Champions Dopo un primo tempo timido e passivo, il Milan nel secondo […]

Leggi l’articolo completo Milan a tratti imbarazzante, due rossoneri impresentabili: che bocciatura, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG