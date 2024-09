Diego Abatantuono, intervistato da Il Messaggero, non lesina parole di critiche a Zlatan Ibrahimovic. Ecco il punto di vista del noto rossonero.

Nemmeno la vittoria riporta il sereno in casa Milan. C’è ancora chi, dopo il primo cenno di ripresa della squadra, continua ad alimentare polemica spargendo pessimismo e lanciando accuse anche molto forti. Non fa eccezione il noto tifoso rossonero Diego Abatantuono che, intervistato da Il Messaggero, dipinge un quadro decisamente poco lusinghiero di Ibrahimovic e del ruolo che ricopre nell’attuale società di Cardinale.

Ibra Uomo immagine di un business

Come detto le parole di Abatantuono sono decisamente forti e non lasciano spazio a interpretazioni. Il noto attore ha infatti asserito che “Ha ragione. È così. Pensi a Ibrahimovic, che sembrava romantico in campo, ma fuori è solo l’uomo immagine di un business. Ormai

contano solo i soldi. E poi bisognava tenere Pioli e consultare i tifosi”.

Zlatan Ibrahimovic-Stefano Pioli

Ha davvero ragione Abatantuono?

Le opinioni sono e devono essere ingiudicabili in un contesto democratico. L’opinione del noto attore testimonia soprattutto la mancanza del calcio verace e ricco di bandiere che una volta era questo sport. Senza dubbio gli interessi multimilionari hanno cambiato, e di molto, la faccia del calcio e le sue finalità. Non abbiamo dubbi però sul cuore rossonero di Ibrahimovic e di quanto abbia desiderio di riportare insieme all’attuale proprietà il Milan dove merita. Lo stesso Cardinale ha ribadito giorni fa la ferma intenzione di riportare questa club ai fasti del suo passato glorioso, ricco di vittorie e coppe internazionali. Occorre tempo e fiducia in un progetto che, di anno in anno, aggiunge un tassello alla propria costruzione.

