Il tecnico del Milan Primavera Abate si è espresso a Milan TV: le dichiarazioni

Il tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate ha commentato così il pareggio contro l’Inter:

SULLA PARTITA- «L’umore dei ragazzi a fine partita non era dei migliori. Nonostante il gol a freddo siamo partiti un po’ tesi ma non abbiamo perso certezze abbiamo fatto una buonissima gara. Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto la loro fisicità ma poi i ragazzi hanno cercato di vincerla in tutti i modi. Abbiamo avuto anche due palle gol quindi il percorso è quello giusto, dobbiamo continuare così».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

