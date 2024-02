Il sindaco del Comune di Milano, Giuseppe Sala, ha detto la sua riguardo all’incontro avuto con Inter e Milan per il futuro di San Siro

Dopo l’incontro avuto nei giorni scorsi in Comune con Inter e Milan, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è espresso così in merito alla decisione presa dai due club per il futuro di San Siro. Ecco le sue parole e la parafrasi fatta dalla Repubblica.

SALA – «Soddisfatto dell’incontro avuto. Rispetto il fatto che i club non si possono esprimere fino a che non hanno la certezza, che oggi non ho nemmeno io, che si possano fare i lavori continuando a giocare. Però ho trovato senz’altro interesse».

