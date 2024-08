Abraham si è promesso al Milan. L’attaccante inglese ha infatti declinato due offerte importanti arrivate dalla Premier.

Nel fervente periodo estivo, noto per essere la stagione calda del calciomercato, le squadre di Serie A lavorano intensamente dietro le quinte per rafforzare le proprie rose in vista delle competizioni future. In particolare, gli occhi sono puntati su una trattativa che vedrebbe il Milan tentare di portare dall’altro capo della penisola, precisamente dalla Roma, l’attaccante inglese Tammy Abraham. La trattativa si annuncia complessa ma carica di potenziali sviluppi interessanti per il panorama calcistico italiano. SkySport ha rivelato un retroscena decisamente molto interessante che potrebbe far sterzare la trattativa con il Milan in breve tempo.

No di Abraham alla Premier

Circola da giorni la notizia che Abraham abbia trovato un accordo con il Milan, come sua prossima destinazione. L’attaccante inglese è ormai ai margini della prima squadra giallorossa di De Rossi, soprattutto dopo gli acquisti di Dovbyk e Soulé. Motivo per cui la Roma vorrebbe privarsene ma non ha fatto i conti col giocatori che, per il proprio futuro, vede solo il Milan. Sky Sport ha infatti rivelato che l’attaccante avrebbe detto declinato le offerte di ben due club della Premier per i rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Uno scambio all’orizzonte

Nonostante al momento la trattativa tra la Roma e il Milan per Abraham viva un momento di stop, il ‘Corriere dello Sport’ ha riportato che il club milanese sarebbe fortemente interessato a Tammy Abraham, al punto da valutare l’inserimento di una contropartita tecnica all’interno della trattativa per convincere la Roma a lasciar partire il suo attaccante. Questa mossa sarebbe strategica per i rossoneri, intenzionati a ridurre la richiesta economica dei giallorossi che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. I nomi che circolano come potenziali pedine di scambio includono Alexis Saelemaekers, Noah Okafor e Davide Calabria, con una leggera preferenza da parte della Roma per i due esterni rispetto al terzino italiano. La volontà del giocatore, sempre più chiara, potrebbe favorire la riapertura dei discorsi tra i due club.

