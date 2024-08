La clamorosa ipotesi che l’attaccante esterno italiano passi dai bianconeri ai nerazzurri riempie tutt’oggi le pagine dei giornali sportivi.

Tuttosport continua a cavalcare l’onda del possibile scambio che coinvolgerebbe Federico Chiesa e Davide Frattesi.

I bianconeri fanno la prima mossa

I rumors di mercato suggeriscono che la Juventus potrebbe considerare l’idea di proporre all’Inter uno scambio che vedrebbe Federico Chiesa trasferirsi alla squadra milanese insieme a una somma di denaro aggiuntiva per ottenere le prestazioni di Davide Frattesi. Secondo le informazioni, l’offerta della Vecchia Signora si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro più il cartellino di Chiesa, in cambio del centrocampista che l’Inter l’anno scorso ha pagato oltre i 33 milioni di euro.

Davide Frattesi

Perplessità da Milano

Tuttavia, questo scenario non sembra riscaldare particolarmente gli animi in casa Inter. La società nerazzurra vede in Frattesi un elemento molto importante e non sembra incline ad accettare proposte che non riflettano pienamente il valore attribuito al giocatore.

La possibile offerta dei nerazzurri

L’Inter in realtà potrebbe adottare un approccio diverso: i nerazzurri potrebbero presentare un’offerta di 10 milioni di euro, o poco più, verso la fine del mercato estivo, cercando così di approfittare della situazione di incertezza che circonda il futuro dell’attaccante italiano con la Juventus.

Le implicazioni economiche e tattiche

La Juventus per evitare di fare minusvalenza dovrebbe cederlo per 15 milioni o più; dall’altro lato va considerato che Chiesa non sarebbe di così semplice inserimento nel 3-5-2 inzaghiano.

