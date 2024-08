Il Milan ha raggiunto l’accordo per Scuffet ma deve ancora convincere il Cagliari che, per liberarlo, chiede cifre importanti.

In quest’estate calcistica, le strategie di mercato dei club di Serie A sono fervidi oggetto di discussione tra appassionati e addetti ai lavori. In particolare, il Milan sta vivendo una fase di rinnovamento che ha portato l’attenzione sulla porta, dove la ricerca di un nuovo estremo difensore si è fatta impellente a seguito di una serie di eventi inaspettati. Tra i nomi emersi, Simone Scuffet del Cagliari emerge prepotentemente, delineando un possibile scenario di mercato che potrebbe segnare l’estate rossonera.

Il dilemma del Milan

Nonostante l’iniziale riluttanza a investire nella posizione di portiere, le circostanze hanno costretto la dirigenza del Milan a rivedere i propri piani. L’addio di Antonio Mirante aveva orientato le scelte verso il talento giovanile disponibile, ma l’infortunio di Marco Sportiello ha cambiato drasticamente le prospettive, costringendo i rossoneri a cercare una soluzione esterna per garantire competitività e sicurezza tra i pali.

Marco Sportiello

Simone Scuffet, l’obiettivo principale

Il nome di Simone Scuffet è rapidamente balzato in cima alla lista dei desideri del Milan. Il giovane portiere del Cagliari, grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante in Sardegna, si è guadagnato l’attenzione dei grandi club. Il Milan non ha perso tempo e, secondo quanto riportato, ha avviato trattative serrate con l’entourage del giocatore, raggiungendo un’intesa per quanto riguarda l’ingaggio personale. Questo rappresenta un passo significativo verso l’ingaggio del portiere, a dimostrazione dell’interesse concreto e della volontà di portarlo a Milano.

L’ostacolo economico

Nonostante l’accordo con l’entourage di Scuffet sembri ormai raggiunto, resta da superare l’ostacolo principale posto dal Cagliari. La società sarda, conscia del valore del proprio gioiello, ha posto una richiesta economica considerata eccessiva da parte del Milan. La formula del prestito con diritto di riscatto, preferita dai rossoneri, si scontra con la volontà del Cagliari di ottenere 500 mila euro per il prestito oneroso. Questa divergenza rappresenta l’attuale punto di stallo nella trattativa, con il Milan determinato a non cedere alle richieste e a mantenere ferma la propria posizione.

La determinazione rossonera

Nonostante le complicazioni, il Milan sembra intenzionato a perseguire con determinazione l’acquisto di Scuffet, senza deviare la propria attenzione su altri potenziali candidati. Questa scelta riflette non solo l’alta considerazione in cui il portiere è tenuto, ma anche una strategia di mercato mirata ed essenziale, dove la qualità viene privilegiata nell’ottica di una crescita tecnica e di un rinnovamento della rosa conforme agli standard richiesti dal progetto sportivo del club.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG