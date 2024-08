Dalla Francia giunge la notizia che il Milan si sia definitivamente ritirato dalla corsa al centrocampista ex Juventus.

Nell’avvincente e frenetica arena del calciomercato, le squadre combattono contro il tempo per assicurarsi i giocatori che potrebbero fare la differenza nella stagione a venire. Tuttavia, non tutte le trattative si concludono con un lieto fine. Una di queste riguarda il Milan, squadra dall’illustre storia nel panorama del calcio mondiale, che sembra aver fatto un passo indietro riguardo l’acquisizione di un giocatore molto discusso: Adrien Rabiot.

Il Milan si allontana da Rabiot

Le ultime ore di mercato possono essere determinanti per le strategie a lungo termine di un club. Il Milan, in quest’ottica, ha deciso di ritirarsi dalla corsa all’acquisto di Adrien Rabiot, il centrocampista francese che, pur avendo una solida esperienza internazionale, al momento rimane senza squadra. Rmcsport.bfmtv.com riporta infatti che “a poche ore dalla fine del calciomercato, il Milan si è ritirato dalla corsa per Adrien Rabiot. Il club lombardo non prenderà il nazionale francese, ancora senza un club”. Tale decisione segna un punto di svolta nelle trattative di mercato del club, che sembrava interessato a rafforzare il proprio centrocampo con un giocatore di comprovata qualità come Rabiot.

Adrien Rabiot

Una strategia di mercato incerta

Il ritiro dalla trattativa per Rabiot non è l’unico movimento di mercato in cui il Milan è coinvolto. La squadra sta cercando di concludere altre operazioni, sia in entrata che in uscita, ma il tempo stringe. Una delle trattative menzionate riguarda la possibile cessione di Bennacer al Marsiglia, un’operazione che deve essere conclusa in fretta considerando la chiusura imminente del calciomercato. Queste mosse riflettono una strategia che cerca di bilanciare partenze e arrivi, ma con l’orologio che ticchetta ogni decisione assume un peso critico.

Le ultime da Marsiglia e il tempo che scorre

Dal canto suo, il Marsiglia ha tempo fino alle 23 per finalizzare l’accordo con Bennacer, un limite temporale che aggiunge tensione alla trattativa. Il calciomercato estivo si chiude infatti a mezzanotte, lasciando poco margine per ulteriori manovre. In questo contesto di incertezza e frenesia, ogni squadra cerca di trarre il massimo vantaggio dalle ultime ore a disposizione, operando scelte oculate che possano influenzare positivamente il rendimento futuro.

