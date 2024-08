Fonseca e il Milan sono in emergenza in attacco, a Roma contro la Lazio il tecnico ha convocato il giovane Francesco Camarda.

La vigilia del match tra il Milan e la Lazio si colora di sfumature tattiche e di mercato, con due assenze notevoli nell’elenco dei convocati da parte dell’allenatore Paulo Fonseca. Luka Jovic e Ismael Bennacer, entrambi pezzi pregiati nell’organico rossonero, non hanno preso parte alla trasferta romana per motivi di salute, gettando così una luce diversa sulla strategia di gioco del Milan e sulle loro possibili destinazioni future.

Questioni di salute e tattiche di gioco

La sfida imminente contro la Lazio si presenta con delle variazioni obbligate per il Milan. L’assenza di Jovic, attaccante serbo, è dovuta a un problema di lombalgia, mentre Bennacer, centrocampista di origine franco-algerina, è stato colpito da un attacco di gastroenterite che lo ha tenuto lontano dal campo d’allenamento per tre giorni. Queste indisponibilità incidono non soltanto sulla scelta degli uomini in campo ma riflettono anche l’attuale situazione fisica della squadra, che deve fare i conti con limitazioni non indifferenti.

Francesco Camarda

Movimenti di mercato

Le voci di mercato che circondano sia Jovic che Bennacer aggiungono un ulteriore livello di interesse attorno a loro. Con entrambi i giocatori indicati come trasferibili, si aprono scenari diversi per le loro carriere. Bennacer, in particolare, è stato accostato a squadre di rilievo come l’Atletico Madrid e l’Olympique Marsiglia, segno del suo valore percepito sul mercato. Per quanto riguarda Jovic, l’interesse sembra provenire dalla Turchia, suggerendo una possibile nuova avventura in un altro campionato.

Una formazione a sorpresa

L’allenatore Paulo Fonseca è quindi costretto a ripensare la sua formazione tipo, optando per una soluzione d’emergenza in attacco. Senza Morata e Jovic, e con Abraham appena arrivato a Milano, la scelta ricade su Noah Okafor, svizzero non di ruolo, supportato dalla panchina da Francesco Camarda, giovanissimo talento classe 2008 proveniente dal vivaio Milan Futuro. Questa configurazione dà un’idea chiara delle difficoltà e delle sfide che Fonseca deve affrontare nella gestione dell’attacco rossonero, cercando al tempo stesso di mantenere alta la competitività della squadra.

