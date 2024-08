Paulo Fonseca, durante la conferenza stampa pre-gara con la Lazio, ha parlato anche di mercato. Tono polemico alla società?

Paulo Fonseca, alla vigilia di Lazio-Milan, ha parlato in conferenza stampa a Milanello presentando i grandi temi riguardanti la partita che andrà in scena domani sera all’Olimpico di Roma, ma non solo. Il tecnico dei rossoneri ha parlato anche di mercato, soprattutto in vista delle ultime ore della sessione estiva e dato che il Milan è uno dei club più attivi sia in entrata che in uscita. In giornata infatti il Club di Via Aldo Rossi ha raggiunto l’accordo con la Roma per lo scambio di prestiti tra Saelemaekers e Abraham, con conseguenti visite mediche dell’attaccante inglese a Milano. Sul tema mercato Fonseca è stato vago ma al contempo ha offerto più di qualche aspetto critico.

Sul mercato non decido io

Si è parlato lungamente delle “conseguenze” di ingaggiare un allenatore come Conte, rispetto a uno come Fonseca. Tanti hanno infatti sottolineato che se l’ex ct della Nazionale avrebbe imposto il proprio “volere” alla società, il portoghese invece sarebbe stato l’ideale Yes Man del Club di Via Aldo Rossi. Polemica cavalcata più e più volte, in molti salotti del calcio. Le dichiarazioni odierne di Fonseca offrono uno spunto di riflessione decisamente forte, in particolare quando afferma che “ci sono cose che io non posso decidere ed è la società a farlo“.

Paulo Fonseca

In sintonia con la società

Non solo parole sibilline però, ma anche e soprattutto dichiarazioni di unità d’intenti con il Club e che testimoniano, viceversa, di quanto sia collegiale il lavoro che ha come unico obiettivo rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca per permettergli di ambire a risultati altisonanti. Qualcuno ha prontamente collegato le parole del mister sopracitate all’addio di Saelemaekers, o a quello annunciato di Jovic. Fonseca però spazza via ogni dubbi, sottolinea infatti che“il rapporto con la società è il migliore possibile. Niente da dire e ho già detto che sono molto soddisfatto del lavoro sul mercato” . Prosegue poi rimarcando di essere “in contatto con la società tutto il giorno. Parliamo di tutto“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG