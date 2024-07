Yacine Adli accoglie Alvaro Morata cedendogli la maglia numero 7. Ecco il nuovo numero del francese e i ringraziamenti dello spagnolo.

Alvaro Morata è finalmente un nuovo giocatore del Milan. Più volte nel corso delle ultime sessioni di calciomercato il suo nome è stato accostato ai rossoneri, senza però mai concretizzarsi in un acquisto. Oggi, 19 luglio 2024, è decisamente il Morata day, il Club lo annuncia come nuovo giocatore del Milan e non mancano sorprese. Tutti credevano che lo spagnolo avrebbe optato per la maglia numero 9, che è stata fino a poco fa di Giroud. Così non è invece, anzi. Ecco svelato il clamoroso retroscena riguardante la scelta del numero di maglia di Morata.

Il cuore di Adli…

Adli ancora una volta dimostra quanto milanismo scorra nella sue vene. Il centrocampista francese, con encomiabile generosità e e disponibilità, ha ceduto la “sua” maglia numero 7 ad Alvaro Morata. E’ risaputo infatti l’attaccamento dello spagnolo per quel determinato numero, lo stesso che indossa con tanto di fascia di capitano al braccio in Nazionale, e con cui ha alzato al cielo nella notte di Berlino la Coppa da Campione d’Europa solo pochi giorni fa. Morata avrà quindi la sua amata 7, grazie al buon cuore di Adli.

Alvaro Morata

Merci Adli

Alvaro Morata dopo le visite mediche ha affermato che uno dei motivi per cui aveva accettato il Milan fosse la fiducia della squadra. Il gesto di Adli nei suoi confronti non avrà fatto altro che confermare le prime impressioni avute. Non a caso infatti lo spagnolo ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente il neo compagno francese per avergli ceduto il numero di maglia. Tramite una storia Instagram infatti lo spagnolo ha mostrato la maglia rossonera col suo nome e il numero 7, aggiungendo come didascalia un ringraziamento speciale al suo nuovo compagno di squadra: “Yacine Adli ancora non ci conosciamo ancora, ma hai avuto un bellissimo gesto con me. Grazie! Ci vediamo presto”. Adli indosserà la maglia numero 94.

