Il Milan presenta Mila in occasione dei primi 125 anni di vita del Club: Ecco la nuova assistente virtuale rossonera.

Il Milan guarda sempre al futuro, soprattutto da quando l’attuale proprietà ha le redini del Club. Quest’anno si celebra il 125esimo anno di nascita dei rossoneri, traguardo importante da onorare, festeggiare, e al contempo da sfruttare come occasione per crescere ancora, sempre di più. Il Club di Via Aldo Rossi è sempre stato sensibile ai maggiori temi di avanguardia tecnologica, così da coinvolgere sempre più i tifosi all’interno del magico mondo rossonero e catturare l’attenzione anche dei più giovani. Non è un caso infatti che il Milan annunci Mila. la sua nuova assistente virtuale. Di seguito troverete tutti i dettagli.

Benvenuta Mila

Il Club rossonero, che quest’anno festeggia i 125 anni, è il primo in Italia a realizzare un servizio di supporto tramite chatbot e live chat per i propri tifosi. AC Milan continua a innovare e migliorare i servizi per i suoi tifosi. Nel 125esimo anno dalla fondazione, il Club ha lanciato un nuovo servizio di chatbot e live chat per offrire un’esperienza di supporto più efficiente e personalizzata.

Dal 15 luglio, sul sito help.acmilan.com, è disponibile il nuovo servizio di chatbot e live chat che arricchisce il customer care del Milan. Mila, l’assistente virtuale rossonera, fornisce risposte immediate e personalizzate, guidando i tifosi verso risposte automatiche o trasferendo la gestione a un operatore per supporto più approfondito.

Il chatbot sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo assistenza continua. Integrato con il CRM del Club e una Knowledge base aggiornata, Mila offre risposte specifiche su biglietteria, ordini e-commerce e CRN Card.

Casa Milan

Milan: un passo nel futuro

AC Milan è il primo Club calcistico in Italia e tra i primi in Europa a offrire supporto tramite chatbot e live chat, continuando a ridurre i tempi di attesa e gestire le richieste con maggiore efficienza. Testimonianza evidente della volontà di questa società di avanzare verso il progresso, il futuro, marcando per prima in molti casi i primi e decisivi passi verso il mondo del domani.

