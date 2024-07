Charles De Ketelaere non è ancora stato riscattato dall’Atalanta. Ciò avverrà tra 7 mesi, per via di una fine operazione di mercato.

Il calciomercato è sempre ricco di sfumature e strategie contrattuali che possono confondere tifosi e appassionati. Un esempio recente di questa complessità si ritrova nella situazione di Charles De Ketelaere, il giovane belga che naviga tra due club della Serie A: il Milan e l’Atalanta. Questo scenario pone le basi per una singolare operazione di mercato che vedrà il giocatore in una zona liminare tra essere e non essere fino a febbraio del prossimo anno.

Il puzzle contrattuale

L’acordo tra Milan e Atalanta riguardo Charles De Ketelaere prevede condizioni ben precise per il suo trasferimento definitivo. Il riscatto diverrà obbligatorio solo a febbraio del 2025, e sarà scatenato dal primo punto che l’Atalanta riuscirà a conquistare con Gasperini al timone. Questo meccanismo posticipa di fatto il completamento dell’opera; De Ketelaere continuerà a vestire la maglia della Dea, ma il suo trasferimento verrà etichettato come definitivo soltanto all’acquisizione di quei cruciali punti.

Charles De Ketelaere

Un’operazione finanziaria sofisticata

La manovra di mercato intrapresa dal Milan non è solamente tattica dal punto di vista atletico ma rivela anche una stratagemma finanziaria. Grazie a questo accordo, il Milan non vedrà i 22 milioni di euro pattuiti fino al momento in cui l’Atalanta non soddisferà le condizioni dell’obbligo di riscatto. Acquistato nel 2022 a 32 milioni più 3 di bonus, la gestione attenta di questo trasferimento permetterà al club rossonero di massimizzare la plusvalenza derivante dalla cessione del giocatore. Il Milan, ancora una volta, dimostra la propria abilità gestionale.

