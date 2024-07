Il Milan continua la ricerca di un nuovo attaccante a cui affidare la maglia numero 9 lasciata vacante da Olivier Giroud.

Alvaro Morata, noto attaccante spagnolo, ha recentemente segnato l’inizio di una nuova avventura calcistica entrando a far parte della rosa del Milan. Scegliendo di vestire il numero 7, ha lasciato aperta la questione di chi indosserà la maglia numero 9, un dubbio che si aggira tra i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di scoprire quale sarà la nuova punta del club rossonero.

Il dilemma della maglia numero 9

La casella lasciata vuota da Olivier Giroud, partito per l’MLS, si appresta a essere riempita. Al momento, due candidati principali emergono per questo prestigioso ruolo: Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in forza al Borussia Dortmund, e Tammy Abraham della Roma. Il mercato si scalda all’idea di chi sarà il prossimo a raccogliere l’eredità della numero 9 del Milan.

Tammy Abraham

Fullkrug, il preferito

Niclas Fullkrug sembra essere in pole position per indossare la maglia numero 9. Il giocatore, proveniente da una solida esperienza al Werder Brema e attualmente al Borussia Dortmund, ha mostrato interessamento verso la squadra milanese. Il suo spazio nel club tedesco si è ridotto con l’arrivo di Serhou Guirassy, rendendo l’ipotesi di un trasferimento ancora più probabile. Le trattative tra il Milan e il Borussia Dortmund sarebbero già in corso, con una possibile chiusura dell’affare attorno ai 15 milioni di euro.

Abraham, l’alternativa

Tammy Abraham, attaccante della Roma, rappresenta l’alternativa principale a Fullkrug. Le caratteristiche tecniche e fisiche del giocatore lo collocano leggermente in svantaggio rispetto al tedesco, ma non meno interessante per la strategia offensiva di Paulo Fonseca. Se l’affare con Fullkrug dovesse sfumare, Abraham potrebbe diventare un obiettivo concreto per il Milan, con un’operazione che si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.

Un’eredità di peso

Entrambi i giocatori sono ben consapevoli della prestigiosità e del peso che comporta indossare la maglia numero 9 del Milan, una responsabilità che entrambi sembrano essere pronti ad accettare. Il Milan, d’altra parte, sembra determinato a garantirsi un attaccante all’altezza delle aspettative, capace di rafforzare ulteriormente il reparto offensivo del club.

In conclusione, la decisione su chi vestirà la maglia numero 9 del Milan è attesa con grande interesse e potrebbe influenzare notevolmente le strategie future del club. Con Alvaro Morata già a disposizione e l’eventuale arrivo di un nuovo prolifico attaccante, il Milan si appresta a vivere una stagione ricca di aspettative e speranze.

