Il Milan cerca di recuperare dal mercato risorse economiche dalla vendita di alcuni esuberi. Tra questi figurano Origi, Ballo-Touré e Adli.

Il mercato del Milan nelle ultime ore sta avendo una netta e decisa accelerata, prima ufficializzando Pavlovic, poi arrivando ai dettagli per Emerson Royal. I due arrivi non fermano però i piani del Club che sul mercato necessita di almeno un paio di colpi ancora, se non tre. Tra questi figura senza dubbio Samardzic per cui il Milan sta cercando recuperare risorse dal mercato degli “esuberi”. Ecco cosa si muove in tal senso.

La situazione Adli, Origi, Ballo-Touré

La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha rivelato le ultime mosse di mercato in merito al futuro di Adli, Origi e Ballo-Touré. Dalle loro cessioni infatti il Milan potrebbe recuperare un significativo gruzzoletto da investire poi sul mercato. In particolare, per il centrocampista francese si sarebbe mossa la Premier League, dopo il non offerto al calcio arabo. Per Origi, al momento, risulta il no ad un’offerta proveniente dalla Turchia. Per ballo-Touré si aprono le possibilità di un approdo in Premier, sondato infatti dall’Ipswich Town.

Yacine Adli

La strategia per Samardzic

L’Udinese ha dimostrato di essere intransigente su Samardzic, pretendendo 25 milioni senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. Motivo che spinge il Milan a recuperare finanze dalla cessione dei tre esuberi di cui abbiamo parlato sopra, così da abbassare la spesa per il serbo bianconero. I rapporti con il padre agente sono ottimi, al punto che le parti hanno già trovato un accordo, sia sullo stipendio e sia per le commissioni.

