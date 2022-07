Il nuovo acquisto del Milan, Yacine Adli ha parlato in conferenza a Milanello, ecco le sue parole del giocatore.

Parla Yacine Adli a Milanello, queste le parole del nuovo giocatore del Milan: “Nel campionato francese si gioca con molti contrasti, mente quello italiano si basa di più su tecnica e tattica. Però devo ancora conoscerlo.“

Aggiunge: “E’ lo sport che guida la mia vita. Mi sveglio e penso al calcio, prima di andare a dormire penso al calcio. E’ una grande passione per me, spero che il calcio possa darmi soddisfazioni.”

Conclude con la musica: “Ho una grande passione per la musica, da sempre. Suono il piano e come compositore ho una passione per Mozart, per la sua classe e l’ho sempre sentito. Come soprannome ‘Mozart’ va bene per i capelli.“

