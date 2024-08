Milan e Fiorentina hanno intensificato i rapporti per chiudere il trasferimento in Viola di Adli. Ecco formula e cifre dell’accordo.

Il futuro di Adli con il Milan è sempre più lontano. Il centrocampista francese è fuori dal progetto tecnico di Fonseca, le recenti scelte del mister evidenziano l’orientamento tattico che il portoghese intende dare al suo Milan. Il mercato a giorni chiuderà i battenti e, proprio in queste ore, Milan e Fiorentina stanno intensificando i rapporti per trovare una quadra che possa soddisfare le richieste economiche rossonere, e la ricerca di un rinforzo a centrocampo del club di Commisso. Calciomercato.com ha svelato la formula e la cifra su cui le due societò stanno costruendo l’affare.

Adli alla Fiorentina

Il futuro di Adli è ormai prossimo a colorarsi di viola. Come riporta infatti Calciomercato.com, Milan e Fiorentina avrebbero trovato la quadra su un accordo di massima di un prestito, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Per definire l’affare tra i due club saranno decisive le prossime ore ma, da quanto trapela, ci sono ottime possibilità che il colpo vada in porto. Dopo il rifiuto all’offerta araba, Adli questa volta potrebbe convincersi a lasciare il Milan.

Yacine Adli

Nessuno scambio con Parisi

Nelle ultime ore era circolata l’indiscrezione di un possibile scambio tra Milan e Fiorentina, con Adli in viola e Parisi in rossonero come abile vice Theo. La notizia non trova conferme e, almeno per ora, il trasferimento di Adli alla Fiorentina non è vincolato al futuro del terzino viola. L’impressione è che il Milan abbia voglia di monetizzare l’uscita senza accettare eventuali contropartite tecniche.

