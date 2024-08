Carlo Pellegatti, parlando del futuro della panchina del Milan, ha espresso il proprio parere in caso di esonero di Paulo Fonseca.

L’inizio di campionato del Milan non è stato certamente quello auspicato e sperato da tifosi e proprietà. La miseria di un solo punto conquistato dopo aver affrontato Torino e Parma ha fatto scattare importanti campanelli d’allarme, soprattutto tra i tifosi e negli addetti ai lavori. L’ipotesi esonero rimbalza prepotente e se il Milan, almeno per ora, sembra respindere questa eventualità, nulla è da escludere considerando il calendario e gli intrecci che ci saranno nelle prossime settimane. Carlo Pellegatti, ospite di TMW Radio, a Maracanà, ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione. Sarri o Allegri? Pellegatti non ha dubbi.

La strategia del Milan secondo Pellegatti

Carlo Pellegati ha ben chiaro il problema dei rossoneri e sottolinea che “questo Milan sta peccando di tracotanza. Per me non volevano cambiare nulla. Per me volevano continuare con il lavoro di Pioli cercando di migliorare alcuni aspetti. Si parla di una linea pacata sia nel modo di parlare nello spogliatoio sia con la società”.

Allegri la risposta

In merito al futuro e al possibile esonero di Fonseca, Pellegatti ha affermato “che non ci siano dubbi a favore di Allegri. Sarri fa parte della categoria dei “maestri” che hanno bisogno di 1-2 mesi di lavoro. Allegri è un pragmatico. Non ci sono dubbi. Diciamo che da luglio forse più Sarri ma a campionato iniziato sicuramente Allegri. Spero però non si debba arrivare a questo, però, perché significherebbe che il Milan è indietro in classifica”.

