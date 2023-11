Torna in campo il Milan in Champions League contro il Psg. Rossoneri aggrappati a Giroud per rompere il digiuno di gol e vittorie

Occhi su Giroud. Torna in campo il Milan in Champions League contro il Psg. Rossoneri aggrappati all’attaccante francese per rompere il digiuno di gol e vittorie. Ma perché proprio lui? Il dato è eloquente.

Il numero 9 è l’unico ad aver segnato tra i rossoneri nelle ultime 4 partite tra campionato e Europa oltre ad essere il solo ad aver già segnato in carriera al club parigino (4 gol e 1 assist)

