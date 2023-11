Iniziato il count down ufficiale per lo Zlatan 3-0. Ibrahimovic è vicinissimo al ritorno al Milan, la conferma

Ci siamo. Iniziato il count down ufficiale per lo Zlatan 3-0. Ibrahimovic è vicinissimo al ritorno al Milan:

come riportato da Gianluca Di Marzio c’è un patto tra lo svedese e Cardinale. I tempi non dovrebbero essere lunghissimi come dimostrato anche da messaggio social dello svedese questa mattina. Avrà un ruolo legato a Cardinale. Sarà in suo uomo in società, gli occhi di Cardinale al Milan.

