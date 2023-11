Arrivano i primi bilanci di quanto successo ieri sera dopo gli scontri che hanno coinvolto i tifosi del Milan e quelli del Psg

Vigilia insanguinata. Arrivano i primi bilanci di quanto successo ieri sera dopo gli scontri che hanno coinvolto i tifosi del Milan e quelli del Psg che hanno portato al ferimento di parigino in maniera grave alla gamba (non è in pericolo di vita)e di due poliziotti. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza la polizia ha fermato e identificato 73 cittadini francesi e un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

The post Scontri tifosi Milan e Psg: 73 identificati e un arresto, la ricostruzione appeared first on Milan News 24.

