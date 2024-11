Milan agli ottavi di finale di Champions senza passare nemmeno dai Play Off? E’ possibile, ecco come può riuscirci Fonseca.

Nella danza serrata dei numeri e delle prestazioni che caratterizza il calcio moderno, il Milan si trova a un bivio cruciale della sua avventura nella Champions League. Dopo un avvio titubante, con zero punti collezionati nelle prime due partite contro avversari di peso come Liverpool e Bayer Leverkusen, le sorti si sono rovesciate permettendo alla squadra di accarezzare il sogno di un passaggio diretto agli ottavi di finale senza passare dai temuti playoff.

Ma quanti punti servono davvero al Milan per centrare la qualificazione che, fino a qualche settimana fas, appariva una pallida utopia Di seguito un’analisi dettagliata sul cammino che aspetta il Milan per centrare un risultato di prestigio e che potrebbe offrire al Milan un ricco bonus economico quantificabile in circa 20 milioni di euro.

Dal punto di svolta alla situazione attuale

Il cambio di marcia è avvenuto nelle partite successive, a partire dal confronto vinto contro il Club Brugge e passando per la vittoria esterna contro il Real Madrid. Questi successi hanno lanciato i rossoneri in una posizione invidiabile: nonostante condividano la 14esima posizione in classifica con il Bayern Monaco. Il Milan torna in corsa, nonostante un gioco poco brillante a Bratislava e nonostante attorno a questa squadra regni sempre incertezza e incredulità sulle possibilità future. Gli uomini di Fonseca hanno difatti tutti i mezzi per centrare l’obiettivo, potendo contare su tanta qualità in rosa e su un calendario che potrebbe davvero spianare la strada al Milan, scopriamo come.

La corsa agli ottavi: calcoli e avversari

Con tre partite rimaste da giocare, il primo avversario sarà la Stella Rossa, seguito da Girona e Dinamo Zagabria. Sebbene il Girona possa rappresentare una minaccia maggiore rispetto alle aspettative iniziali, le possibilità di successo sono concretamente alla portata del Milan. In tale scenario, la squadra guidata da Paulo Fonseca potrebbe accumulare fino a 18 punti, cifra che, secondo le statistiche di Sky Sport, garantirebbe la qualificazione agli ottavi con una probabilità del 100%, 99% con 17 e 76% con 16. L’ambizione del Milan non si limita al semplice passaggio del turno. La squadra è chiamata a migliorare il proprio rendimento in termini di gol fatti e subiti, una variabile che potrebbe rivelarsi decisiva in caso di parità di punti con altre squadre. Finora, la difesa ha mostrato delle lacune preoccupanti, come dimostrato dai gol subiti dallo Slovan Bratislava. La sfida, quindi, non sarà solo vincere, ma farlo con uno stile che possa consolidare la posizione del Milan nella competizione, all’insegna di un calcio che privilegi l’attacco senza trascurare la solidità difensiva.

Rafael Leao

Sguardo al futuro

In un momento in cui ogni partita può determinare il futuro nella Champions League, il Milan affronta le sue prossime sfide con l’obiettivo chiaro di riscrivere il proprio destino nella competizione. Nonostante le difficoltà iniziali, le possibilità di successo sono tangibili e dipenderanno dalla capacità della squadra di mantenere alta la concentrazione e sfruttare ogni occasione. In questo percorso, la convinzione di poter raggiungere gli ottavi di finale senza passaggi intermedi rappresenta non solo un traguardo sportivo ma anche una dimostrazione di forza e resilienza che potrebbe segnare profondamente la stagione dei rossoneri.

