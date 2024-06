L’interesse dell’Al-Hilal per Rafa Leao è concreto e a breve dovrebbe arrivare un’offerta sontuosa sia per il portoghese e sia per il Milan.

Il mercato del Milan oltre che concentrarsi sugli arrivi, dovrà guardarsi le spalle dalle insidie di molti top club europei e non solo di mettere le mani sui gioielli rossoneri. In vetrina infatti non c’è solo Theo e Maignan, oltre ai due francese anche Leao ha estimatori pronti a fare follie per portarlo via da Milan. Sul portoghese si segnalano infatti mire molto intense di un top club arabo, pronto a versare ai rossoneri una cifra monstre pur di averlo. Daniele Longo di Calciomercato.com ha svelato importanti retroscena sull’offerta per il portoghese, svelando le cifre della proposta.

L’offerta al Milan

L’Al-Hilal non scherza affatto. Il club che negli anni si è fregiato di giocatori del calibro di Milinkovic-Savic e Neymar ha messo ora nel mirino Rafa Leao. Il portoghese è legato ai rossoneri da un contratto con scadenza 2028 al cui interno è contenuta una clausola da 175 milioni. Cifra che l’Al-Hilal non sarebbe disposto a riconoscere al Milan ma potrebbe arrivare a versarne 100 per strappare Leao al Milan. Cifra su cui sarebbe inevitabile una riflessione in quel di Via Aldo Rossi.

Rafael Leao

L’offerta monstre a Leao

L’Al-Hilal non sarebbe pronto a ricoprire d’oro solo il Milan, ma anche Leao. Il club saudita – riferisce Daniele Longo – sarebbe pronto a offrire al portoghese un contratto a dir poco faraonico: 21 milioni di euro a stagione. Cifra che potrebbe far vacillare il 10 rossonero anche se, occorre dirlo, il giocatore pare concentrato e desideroso a restare al Milan. Almeno per il momento Leao pare non abbia alcuna voglia né di lasciare Milano, né di accasarsi in Arabia seppur ricoperto d’oro.

L’articolo Milan, Al-Hilal fa sul serio per Leao: 100 milioni al Club, 21 al giocatore proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG