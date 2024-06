I rossoneri non intendono pagare i 15 milioni di commissioni richiesti dall’agente dell’olandese e così si pensa a soluzioni alternative.

Il giornalista Carlo Pallegatti a Radio Rossonera ha dichiarato che il Milan potrebbe acquistare anche il fratello di Joshua Zrikzee: “Sul Manchester United può darsi che Zirkzee accetti di non giocare in Champions League, può darsi che accetti di andare a giocare in una squadra che lo scorso anno è stato un disastro, può darsi che accetti di avere come allenatore Ten Hag che lo scorso anno è stato un disastro. Il mercato è fermo, perché è fermo il mercato inglese. Ci sono tanti dubbi, ci sono squadre che hanno il problema del fair-play”.

Geoffrey Moncada

La possibilità

“Una mossa attuata ai tempi di Gianni Rivera. Il Milan potrebbe prendere Jordan Zirkzee, ovvero il fratello di Joshua. Si tratta di un 2005, un attaccante centrale, gioca nell’under 19 del Bayer Leverkusen e ha lo stesso agente, cioè Kia. Jordan è in scadenza, quindi, non costerebbe neanche nulla. Questa potrebbe essere una via, prendi il fratello con la famiglia contenta e il fratello che gioca insieme a lui nel Milan. Probabilmente si allenano anche insieme. Questa soluzione avrebbe secondo me una logica. Altrimenti è una situazione di stallo e di irritazione. Se uno dice è 55 milioni il valore del calciatore: 40+15. La situazione è questa”.

L’eventuale alternativa

“Non posso pensare che il Milan lavori da 3 mesi per una berlina di grande cilindrata poi dice prendo un’altra macchina di alta cilindrata, un suv. Quando dici Dovbyk, tu volevi la macchina di un certo tipo e vai a prendere una di un’altra”.

