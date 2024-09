I rossoneri incassano la brutta notizia relativa alle condizioni dell’algerino.

L’Italia del calcio celebra un momento memorabile grazie alla vittoria impressionante ottenuta contro la Francia, un risultato che non si registrava dal lontano 2008. Questa vittoria pone in risalto protagonisti attesti e non: da segnalare, ad esempio, l’ascesa di nuove stelle. Tra queste, emerge la figura di Samuele Ricci, centrocampista del Torino, che con la sua prestazione ha risvegliato l’interesse di grandi club, in particolare del Milan, pronto a scommettere su di lui per le prossime stagioni.

Milan in pole position

La prospettiva di vedere Ricci indossare la maglia del Milan appare sempre più concreta. Un sondaggio di Calciomercato.it ha rivelato una netta preferenza per il trasferimento del giovane centrocampista ai rossoneri. Con quasi il 50% delle preferenze, il Milan si distingue come la destinazione più auspicata per Ricci, superando altre importanti squadre come Juventus, Napoli e Inter.

Giorgio Furlani

Gli scenari

Samuele Ricci resta solo uno degli obiettivi del Milan che questa estate ha cercato a lungo di modificare il proprio centrocampo. in ogni caso non sarebbe per nulla facile strapparlo al Torino, specie in inverno. L’infortunio di Bennacer, in attesa di nuovi esami da svolgere a Milanello, non sembra qualcosa di lieve anche se per gennaio dovrebbe essere risolto; l’algerino ha un ingaggio molto pesante e anche a gennaio potrebbe essere ceduto. Il Milan non è riuscito a prendere Manu Koné che si è accasato a Roma, libero da vincoli contrattuali c’è ancora Adrien Rabiot.

