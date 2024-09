Maurizio Pistocchi ha confermato che Allegri è stato uno delle opzioni in casa Milan in caso di esonero di Fonseca. Il retroscena di mercato. Nel dinamico mondo del calcio, dove il destino di un allenatore può cambiare da un momento all’altro, Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, si posiziona galvanizzato e pronto a nuove avventure in panchina. Silurato dalla Vecchia Signora lo scorso maggio, Allegri non si lascia scoraggiare e guarda già al futuro, con la Serie A nel mirino e un’ambizione chiara: tornare a guidare una squadra, preferibilmente nel campionato italiano, prima che la presente stagione giunga al termine. Le aspirazioni di Allegri Massimiliano Allegri, livornese di nascita, non nasconde il suo desiderio di riprendere le redini di una squadra di calcio. L’allenatore sembra orientato a rimanere in Italia, nonostante la pista della Roma si sia definitivamente chiusa dopo l’ingaggio di Juric in sostituzione di De Rossi. Il suo […]

