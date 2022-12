Il sito ufficiale del Milan parla del report dell’allenamento, confermato il lavoro sulla tattica e possesso.

Il report del sito ufficiale del Milan, mette in luce cosa hanno fatto oggi i rossoneri sotto gli ordini di Stefano Pioli, oltre al tecnico presenti alla seduta Maldini e Massara, così il comunicato ufficiale: “Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna di allenamento. Paolo Maldini e Frederic Massara erano presenti per seguire il lavoro della squadra.“

Conclude: “Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche svolte all’interno di un circuito prestabilito; a seguire lavoro sul possesso e, prima di rientrare negli spogliatoi, la consueta partitella su campo ridotto.“

