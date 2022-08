Calciomercato Milan: alzata l’offerta al Midtyjlland per Raphael Onyedika. Intanto spunta una nuova alternativa

Il Milan spinge per regalare a Stefano Pioli un rinforzo di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stata alzata l’offerta al Midtyjlland per Raphael Onyedika. La nuova proposta è di 6,5 milioni di euro, che ancora non basta per accontentare le pretese del club danese.

Viste le difficoltà della trattativa, la dirigenza rossonera valuta una nuova alternativa. Si tratta di Aster Vranckx, classe 2002 belga di proprietà del Wolfsburg. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

