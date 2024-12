I rossoneri potrebbero incassare una cifra discreta per la cessione di un elemento non considerato fondamentale.

In un panorama calcistico sempre più dinamico e imprevedibile, il Milan si appresta a fare i conti con il mercato e con le sfide imminenti che potrebbero delineare il futuro della squadra in questa stagione.

Fra importanti partite e strategie di mercato, il club rossonero naviga tra la necessità di rafforzarsi e quella di realizzare plusvalenze significative.

Momento decisivo

Il Milan, dopo la schiacciante vittoria per 6-1 contro il Sassuolo in Coppa Italia, si prepara ad affrontare l’Atalanta in una trasferta che molti vedono come cruciale per le ambizioni di campionato di entrambe le squadre. Un successo potrebbe essere decisivo per i rossoneri per risalire la classifica e per le Dea per confermarsi come una serio contendente per lo scudetto.

Mercato in fermento

In vista del calciomercato di gennaio, il Milan spera di iniziare a creare un tesoretto da reinvestire nelle prossime sessioni di trasferimento. Questo potrebbe derivare dalla cessione di un giocatore che già ora non fa parte della rosa a disposizione di Fonseca.

Tommaso Pobega

Un trasferimento annunciato

Il Milan si appresta a salutare uno dei suoi giocatori, che, valutato circa 10 milioni di euro, sembra ormai prossimo all’addio definitivo al club. Tommaso Pobega ha dimostrato di poter essere un’aggiunta preziosa per il Bologna che quindi, secondo Milan Live, sembra intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto. Per il Milan questa operazione rappresenterebbe una notevole plusvalenza e l’occasione di reinvestire il ricavato in nuovi acquisti.

